Fatih Terim Milli Takım olmayınca eski defterleri açtı

Terim ve Fiorentina yöneticilerinin Sabah'ın haberine göre temasta olduğu belirtildi.

Galatasaray'ı 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, daha sonra kendisine İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Birçok takımın listesinde olan Türk hoca, Fioretina'nın başına geçerek ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşadı. Burada oynattığı futbolla adından söz ettiren Terim, yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar sonrası görevden ayrıldı.

Yaşanan tartışma sonrası takımın başına getirilen Roberto Mancini, takımı İtalya Kupası'nda finale çıkaran Terim'in yerine maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı.

Taraftarlar Parma'ya karşı alınan kupa da Terim'in de emeğinin olduğu pankartlar hazırlatarak Türk hocaya olan vefasını göstermişti.