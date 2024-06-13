Fatih Terim patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim patladı

Merve Terim'in Fenerbahçe'nin Efes'e kaybettiği maç sonrası paylaşımına Sarı Lacivertlilerden gelen yanıt Fatih Terim'i kzıdırdı.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Anadolu Efes'in Fenerbahçe BEKO'yu yenerek Sarı Lacivertlilerin şampiyonluğuna engel olduğu maç sonrası yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Fenerbahçe, o maçın ardından şampiyonluğunu ilan edememiş ve Efes seriyi dördüncü maça taşımıştı.

Merve Terim'in paylaşımında, "Beyler, başardığınız şeyin farkında mısınız? Büyük partiyi bozdunuz" ifadeleriyle, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray zaferi sonrası yaptığı açıklamalara gönderme yapmıştı.

MELİH'TEN TERİM'E YANIT

Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes karşısında elde edilen şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'e atıfta bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2023-24 sezon şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun önemli ismi Mahmutoğlu, "Partilerimizi iptal ettiklerini söylüyorlardı. Biz ise çarşamba gününün daha iyi bir parti günü olacağını düşündük. Partilerimizi hiç kimse engelleyemez, biz kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

FATİH TERİM KÖPÜRDÜ

Merve Terim'in babası Fatih Terim'in Fenerbahçeli oyuncunun paylaşımına tepki gösterdiği öğrenildi.

Terim'in yakın çevresine konuyla ilgili serzenişte bulunduğu ifade edildi.

Sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarların Merve Terim'i hedef alması üzerine Fatih Terim'in oldukça sinirlendiği vurgulandı.

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