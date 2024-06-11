Merve Terim Ali Koç'tan intikam aldı

Eren Bozdaş
Merve Terim Ali Koç'tan intikam aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'e yenildi ve şampiyonluk şansı diğer maça kaldı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrası söylediği sözleri hatırlattı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya geldi.

Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e 82-81 kaybetti ve seride durum 2-1'e geldi.

Böylece Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk umudu diğer maça kaldı.

Anadolu Efes, son saniye basketiyle maçı kazanmayı başardı.

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MERVE TERİM'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye, Ali Koç'un Galatasaray derbisindeki galibiyeti sonrası kullandığı sözlerle gönderme yaptı.

''BÜYÜK PARTİYİ BOZDUNUZ''
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk şansını kaçırdığı bu maçtan sonra Merve Terim, "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz'' ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" demişti.

Merve Terim, bu sözleri hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

İşte yapılan paylaşım:

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