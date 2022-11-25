25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fatih Terim'in annesi vefat etti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:02
Takip Et

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti

Fatih Terim'in annesi vefat etti
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in eşi ve Talat Terim 6 Şubat 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

grknylmz
25.11.2022 11:46
Adam kendi ölseymiş keşke diye mesaj atıyor. Bu ne kin, bu ne duygusuzluk, ne olduk ya bizler. Fatih Terim sana ne yapmış olabilir ki? Yazık!!!  
 
erdinç
25.11.2022 11:43
Allah, rahmet eylesin  
 
Mazinde bir tarih Yatar
25.11.2022 11:18
Fatih Terim i ne kadar sevmesem de bu acı gününde baş sağlığı diliyorum. Böyle bir durumda nefret dilini kullananları vicdanları ile baş başa bırakıyorum  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
4
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
7
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.