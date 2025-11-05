Teknik direktör Fatih Terim için son derece sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor.

FATİH TERİM ÇEKYA MİLLİ TAKIMI'NA İMZA ATACAK

Çekya basınında yer alan haberlere göre; Çekya Milli Takımı'nın Fatih Terim ile her konuda anlaşmaya vardı. Dünya ünlü teknik adamın en yakınlarından biri olarak tanınan gazeteci Candaş Tolga Işık da bu haberleri doğruladı.

İşte Işık'ın konuyla ilgili sözleri;

''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah.''