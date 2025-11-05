Teknik direktör Fatih Terim için son derece sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor.

Bizzat kendisi açıkladı! Merih Demiral transferi resmen bitti: Fenerbahçe...Bizzat kendisi açıkladı! Merih Demiral transferi resmen bitti: Fenerbahçe...Spor

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! En yakınındaki isim açıkladı - Resim : 2

Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı! Jhon Duran yatan primle öyle bir şey yaptı ki: Tüm camia ayakta alkışladıBeşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı! Jhon Duran yatan primle öyle bir şey yaptı ki: Tüm camia ayakta alkışladıSpor

FATİH TERİM ÇEKYA MİLLİ TAKIMI'NA İMZA ATACAK

Çekya basınında yer alan haberlere göre; Çekya Milli Takımı'nın Fatih Terim ile her konuda anlaşmaya vardı. Dünya ünlü teknik adamın en yakınlarından biri olarak tanınan gazeteci Candaş Tolga Işık da bu haberleri doğruladı.

İşte Işık'ın konuyla ilgili sözleri;

''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah.''

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilmişti! Sergen Yalçın'dan büyük itiraf: Psikolojimiz iyi değilFenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilmişti! Sergen Yalçın'dan büyük itiraf: Psikolojimiz iyi değilSpor