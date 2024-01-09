Fatih'te cami imamı dahil iki kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Fatih Camii’nde dün yaşanan olayda iddiaya göre cami içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e bıçakla saldırarak ağır yaralanmalarına sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Galip Usta ve Bilal Erdem daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ömer S. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen Şüpheli Ömer S., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİM YOKTUR"

Şüpheli Ömer S.'nin (39) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Ömer S. ifadesinde ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirtti.

Bildiği kadarıyla herhangi bir sağlık problemim olmadığını belirten Ömer S., daha önce ailesel problemler yaşadığını, iki kez evlilik yaptığını ve son evliliğinde de sorunlar yaşadığını söyledi.

Ömer S.: “Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım ile eski eşimin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide 'tekbir' getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

"ÖFKEMİ İMAMA YANSITMIŞ OLABİLİRİM"

İfadesinin devamında söz konusu bıçağın kendine ait çakı olduğunu söyleyen Ömer S., imama saldırı için kendisini herhangi bir kişi ya da kuruluşun yönlendirmediğini belirtirken, “Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi.