Fatihte ehliyetine 2081 yılına kadar el konulmuş taksici yakalandı

DHA'nın haberine göre; Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken, 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan bir sürücü de taksi kullanırken yakalandı.

Taksicilerin kaçışı polise takıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında polisin dur ihtarına uymayan bir taksi sürücüsü kovalamacaya neden oldu. Ekipler tarafından durdurulan 34 TFY 56 plakalı taksinin sürücüsü Bayram T.'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Bayram T.'ye “Ehliyetsiz araç kullanma” ve “Dur ihtarına uymama” suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. Bayram T.'nin aracı da trafikten men edildi.

Yolcular da cezadan nasibini aldı

Denetimde kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere de ceza yazıldı. Ayrıca emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza kesildi. Denetimde toplam 40 bin liralık ceza kesilirken, 5 araç da trafikten men edildi.

Yolcular şikayetçi: Turist bekliyorlar

Denetim sırasında konuşan taksi müşterisi Gökhan Güler, taksicilerin turist beklediğini ve kendi ülkesinde mağdur olduğunu söyledi. Güler, “2 saattir taksi arıyorum. Gelen geçen ya turist bekliyoruz diyor. Bir tane durdurdum. ‘Abi Kartal’a gideceğim acil’ dedim. Ben buralı değilim. İstanbullu değilim. Dayıma acil uğramam lazım, acil gel dedi. Abi durun Kartal’a gideceği dedim. Gidemem dedi.” dedi.

Güler, ayrıca bir taksiye bindiğinde 5 kilometrelik yola 400 lira istendiğini de anlattı.