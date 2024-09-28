Fatih'te feci kaza: Bir yaşındaki bebeğe motosiklet çarptı

Kaynak: İHA
Fatih'te feci kaza: Bir yaşındaki bebeğe motosiklet çarptı

İstanbul Fatih'te annesiyle sokakta yürüyen bir yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te annesiyle sokakta yürüyen bir yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan çocuk hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza dün gece saat 01.00 sıralarında Fatih ilçesi Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta meydana geldi. Annesi kaldırımda otururken karşıdan bir anda çıkan bir yaşındaki çocuğa, hızlı gelen motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yolun karşı tarafına fırladı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yaparken ambulans ise ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed Elhumeydi, hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SABIKALI ÇIKTI

Öte yandan polisin yaptığı incelemede, şüphelinin kimliği belirlendi. İncelemede çocuğa çarpıp kaçan şüphelinin Burhanettin T., olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma, evden hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, motosiklet hırsızlığı gibi çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması için polisin geniş çalışması sürüyor.

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