Fatih’te İmamoğlu mu? Kurum mu? diye soruldu. Muhabir soru soracak Türk bulamadı

Sistematik olarak Türkiye’ye doldurulan binbir çeşit milletten kaçakların Türkiye’nin demografik yapısını çökertmesine bir kanıt daha İstanbul’dan geldi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken Zeyrek Tv isimli YouTube kanalı, İstanbul Fatih’te sokak röportajı yaparak vatandaşın İBB başkan adaylarında oy tercihini sormak istedi. Ne var ki İstanbul’da en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Fatih ilçesinde soru sorabileceği ve Türkçe konuşan kimse bulamadı.

O çok düşündürecek görüntüler işte böyle yansıdı.