Fatih’te korkutan yangın. Bina alev alev yandı

Kaynak: İHA
Fatih’te korkutan yangın. Bina alev alev yandı
İstanbul Fatih’te yarı ahşap binada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve yan binaya sıçradı.

Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta meydana gelen olayda, bir kısmının tadilatta olduğu öğrenilen 3 katlı yarı ahşap binada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve yandaki binalara da sıçradı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın; Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürülebildi. Alevlerin sardığı diğer bina içinse, itfaiye ekipleri tarafından, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak ve Mürselpaşa Caddesi üzerinde iki koldan söndürme çalışmaları yürütüldü. Yangın yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.

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Çıkan yangın yan binaya sıçradığında, binada bulunan bir vatandaş da kendi imkanlarıyla evden çıktığı bildirildi. Kurtulan vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi. Söndürme çalışmaları nedeniyle, Mürselpaşa Caddesi bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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