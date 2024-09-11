Fatih’te polise ateş açıldı

Polise saldırı Fatih, Haseki Sultan Mahallesi, Suphi Paşa Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bir iş yeri ile ilgili yapılan ihbar üzerine motorlu yunus timleri olay yerine gitti. Polis ekipleri o sırada iş yerinde bulunan 2 kişiden kimliklerini istedi.

V.B. isimli şahıs polis ekiplerine kimliğini vermek istemedi. Daha sonra silahıyla ateş açtı. Polis ekipleri da ateşe ateşle karşılık verdi. Telsizden destek ekip istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin uyarıları sonrası ateş açan şahıs bir süre sonra teslim oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

O ANLAR CEP TELEFONUNDA

Şahsın gözaltına alınması sonrası olay yerinde Özel Harekat polisleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Çevrede incelemelerde bulunan polisler, güvenlik kamera görüntülerini aldı ve mahalle sakinlerinden bilgi topladı.

Polis ekiplerine silahıyla ateş açan V.B.'nin cinayetten aranması olduğu ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın silahıyla polis ekiplerine direndiği, ardından ise polis ekiplerinin uyarısı sonrası teslim olduğu görüldü.