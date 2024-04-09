Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın

Kaynak: DHA
Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın
Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerin gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fatih'in Balat Mahallesi'ndeki Vodina Caddesi üzerine bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Tarihi hamamdan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşların da yardım ettikleri görüldü.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, bu sırada hamamdan yükselen alevler 3 eve daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Hamam ve alevlerin sıçradığı 3 evde ise maddi hasar oluştu.

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