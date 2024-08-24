Fatih’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Kaynak: İHA
Fatih’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Fatih’te bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih’te çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Cerrahpaşa Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edildi.

Adresin çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Adresi incelemeye alan ekipler, bir şüpheli eve girmek üzereyken durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Kimliği belirlenen şüpheli B.A.’nın üst aramasında 15 uyuşturucu hap bulunurken, şahıs gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda ise, 915 gram metamfetamin, 248 gram marihuna ve 7 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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