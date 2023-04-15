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Fatma ne demek? Fatma isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Fatma da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Fatma ne demek? Fatma isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:28
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Fatma ne demek? Fatma isminin anlamı nedir?

Fatma ne demek? Fatma isminin anlamı nedir?
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Fatma adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Fatma isminin anlamını araştırıyor. Peki, Fatma ne demek? Fatma isminin anlamı nedir?

FATMA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Fatma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

-Çocuğunu sütten kesen kadın.

-Ay ışığı, rahat huzurlu kişi.

-Muhammed’in (s.a.a.) ilk eşi Hz. Hatice’den (a.s) doğan kızının adı.

FATMA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Fatma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fatma ismini koymak caizdir.

FATMA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Fatma adındaki kişiler, ailedeki en fedakâr üyelerdendir. Tutumlu, dürüst, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri güçlü insanlardır.

Plan yapma ve yönetme duyuları gelişmiştir. Duyguları her zaman mantıklarının önüne geçer. Ancak önsezileri güçlüdür. Bu nedenle hatalı karar verme olasılıkları düşüktür.

Bitki yetiştirmekten, doğayla iç içe zaman geçirmekten çok hoşlanırlar.

Yoğun ve karmaşık bir iç dünyaları vardır. Israr etmeyi de ısrarcı tutumları da pek sevmezler.

Vicdanlı, saygılı ve pratik insanlardır.

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