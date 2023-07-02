Fatma Şahin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Fatma Şahin’in vefat eden babası Mustafa Kıymık, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Şahin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti. Mustafa Kıymık'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Hanifi Şireci Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere kent protokolü ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.


Merhum Kıymık, kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta sevenleri eşliğinde toprağa verildi.

Öne Çıkanlar
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Son Haberler
Hull City Bursa'ya geliyor. Volkan Demirel açıkladı Spor
Hull City Bursa'ya geliyor. Volkan Demirel açıkladı
2009 yılı market fiyatlarını gören vatandaşın yorumu gündemi salladı Güncel
2009 yılı market fiyatlarını gören vatandaşın yorumu gündemi salladı
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda araç yoğunluğu havadan görüntülendi Güncel
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda araç yoğunluğu havadan görüntülendi
Aylık 19 bin lira burs: Detaylar belli oldu Ekonomi
Aylık 19 bin lira burs: Detaylar belli oldu
Kavgayı ayıran polislere saldırı: 6 yaralı Güncel
Kavgayı ayıran polislere saldırı: 6 yaralı
Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Güncel
Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı Spor
Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı