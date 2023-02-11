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Azerbaycan ekibi, Fatma'yı 120’nci saatte enkazdan sağ çıkardı

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı deprem felaketi sebebiyle Türkiye’de bulunan arama-kurtarma ekibinin, depremlerin 120’nci saatinde adının Fatma olduğu belirlenen depremzedeyi enkazdan sağ çıkardığını duyurdu. 

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:02
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Fatma'yı 120’nci saatte enkazdan sağ çıkardılar

Azerbaycan ekibi, Fatma'yı 120’nci saatte enkazdan sağ çıkardı
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Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yerel ekiplerle birlikte çalışan Azerbaycanlı kurtarıcıların depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarına dinlenmeden devam ettikleri ve felaketin 120’inci saatinde isminin Fatma olduğu belirlenen 50 yaşındaki depremzedeyi enkazdan sağ kurtardıklarını ifade etti.



Yetkililer açıklamasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla depremlerin ilk gününden itibaren gelen yardımların her gün düzenli olarak yapılacağını ve en son gönderilen 240 çadırın da aralarında olduğu insani yardımın teslim edildiğini belirtti.      

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