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Fatsa Belediyesi tarafından spor tesis işleri yaptırılacaktır

Fatsa Belediyesi'nin yayımladığı ilana göre, spor tesis işleri yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:18
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Fatsa Belediyesi tarafından spor tesis işleri yaptırılacaktır

Fatsa Belediyesi tarafından spor tesis işleri yaptırılacaktır
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; 1ADET KAPALI 20*40 SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ HALI SAHA 1 ADET KAPALI 15*30 SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ HALI SAHA, 1 ADET 18*32 KAPALI VOLEYBOL –BASKETBOL SAHASI , 2 ADET KAPALI TENİS KORTU VE 1 ADET OKÇULUK SPOR SALONU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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