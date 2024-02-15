Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan 5 formül

Fayans araları ne kadar kirliyse, yaptığınız temizliğin etkisi de o kadar azalır. Derz araları koyulaştıkça, temizliği de zorlaşır. Bu yüzden, bu temizlik önerisini denemeden geçmeyin. Islak alanlarda fayans kullanmak en mantıklı seçimdir. Fayanslar kolay temizlenir ve uzun ömürlüdür. Ancak, derz araları su ve kimyasalların etkisiyle oksitlenerek siyahlaşabilir. Bu da mutfak ve banyo gibi yerlerde kötü bir görüntü oluşturur.

DERZ ARALARINI NASIL KOLAYCA TEMİZLERSİNİZ?

Derz aralarını temizlemek için ilk ihtiyacınız olan şey bir diş fırçasıdır. Bir kaseye su ve taş sodasını karıştırın. Diş fırçasını bu karışıma batırın ve derz aralarını fırçalayın. Eğer taş sodası bulamazsanız, beyaz sirke de işinizi görecektir. Diş fırçasını beyaz sirkeye batırın ve derz aralarını iyice ovun. Lekelerin nasıl kaybolduğunu gözlerinizle görün. Eğer diş fırçası yöntemiyle oksitlenmeleri çıkaramazsanız, derz kalemi almanız gerekebilir. Bu kalem sayesinde işiniz çok daha hızlı bitecektir. Temizlik için bir diğer pratik yöntem de derz aralarını plastik boya ve fırça ile boyamaktır. Derz aralarınızın yeni gibi bembeyaz olduğunu fark edeceksiniz.

FAYANS ARALARI NASIL BEYAZLATILIR?

Derz araları çok fazla kararmışsa, sirke, karbonat ve limon suyunu bir kaseye koyun ve karıştırın. Bu karışımı fayans aralarına sürün ve bir süre bekletin. Bu karışıma biraz maden suyu da ekleyebilirsiniz. Bunların dışında, diş macunu, limon tuzu, bulaşık deterjanı ve oksijenli su da derz temizliğinde işinize yarayacak malzemelerdir.

ESKİ DERZ NASIL YENİLENİR?

Fayans arası derz yenileme Derz Nasıl Yenilenir? Derz rengini belirleyin. Derzler farklı renklerde olabilir. Derz malzemesini hazırlayın. Seçtiğiniz derzi bir kovada karıştırın. Derzi fayanslara sürün. Fazla derzi temizleyin. Derzin kurumasını bekleyin ve sonra fayansları silin. Derzi koruyun. Silikon ile kalafat yapın.

FAYANS ARALARINI TEMİZLEMEK İÇİN BAŞKA DOĞAL MALZEMELER VAR MI?

Evet, fayans aralarını temizlemek için başka doğal malzemeler de kullanabilirsiniz. İşte, bazı örnekler:

• Limon suyu: Limon suyu, fayans aralarındaki kir ve kireç lekelerini çıkarmak için etkili bir asittir. Bir bardak limon suyunu ısıtın ve sprey şişeye doldurun. Fayans aralarına sıkın ve 10 dakika bekleyin. Daha sonra bir fırça ile kirleri temizleyin ve durulayın.

• Diş macunu: Diş macunu, fayans aralarını beyazlatmak için de kullanılabilir. Fayans aralarına diş macunu sıkın ve 15 dakika bekletin. Daha sonra eski bir diş fırçası ile ovalayın ve durulayın.

• Beyaz sirke: Beyaz sirke, fayans aralarını temizlemek için en yaygın kullanılan doğal malzemedir. Bir fincan beyaz sirke ve yarım fincan içme suyunu bir kapta karıştırın. Fayans aralarına dökün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra bir fırça ile kirleri ovalayın ve durulayın.

Bu doğal malzemeler sayesinde, fayans aralarınızı kimyasal ürünler kullanmadan temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.

FAYANS ARALARINI TEMİZLEMEK İÇİN KİMYASAL ÜRÜNLER KULLANMAK ZARARLI MI?

Fayans aralarını temizlemek için evde kullanılan bazı kimyasal ürünler, asit içerikli olabilir. Bu ürünler fayansların parlaklığını kaybetmesine ve aralarındaki derzleri aşındırmasına neden olabilir. Bu nedenle, fayans aralarını temizlerken doğal ürünlere yönelmek daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Doğal ürünler hem çevre dostu hem de cildinize zarar vermez. Fayans aralarını temizlemek için sirke, karbonat, limon suyu, diş macunu gibi malzemeleri kullanabilirsiniz.