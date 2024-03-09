Yanmış ve dibi tutmuş tencereler 5 dakikada ilk günkü gibi oluyor! 3 malzeme kullanmanız yeter

Taner Yener
Yanmış ve dibi tutmuş tencereler 5 dakikada ilk günkü gibi oluyor! 3 malzeme kullanmanız yeter
Mutfakta yemek yaparken bazen istenmeyen durumlar olabilir. Tencereyi ateşte unutabiliriz ya da ateşi çok açabiliriz. Böylece tencerelerimizin dibi yanabilir ya da tutabilir. İşte, yanmış ve dibi tutmuş tencereleri 5 dakikada ilk günkü gibi yapan o formüller...

Yemek yaparken tencerenin dibi tutması ya da yanması çok sık rastlanan bir durumdur. Bu durumda tencerede inatçı lekeler oluşur ve bunları temizlemek için tencereyi çok fazla ovmak gerekir. Ama sizin için çok basit ve doğal bir çözüm yolu var. İşte yanmış tencere ve tavalarınızı yeni gibi yapacak iki malzemeden oluşan yöntemler…

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LEKELERDEN KURTULUN

Sirke, karbonat ve tuz, tencerelerinizin dibi tutmuş ya da yanmış olsa bile onları tertemiz yapacak. Bu 3 malzemeyi tencerenin içine koyun ve biraz su ilave edip kaynatın. Sonra bir süngerle tencereyi silin.

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LİMON VE TUZ MUCİZESİ

Tuz ve limon, tencerelerinizdeki lekeleri yok etmenin en etkili yollarından biridir. Ayrıca tencerenin içine limon tuzu koyup suyla kaynatabilirsiniz de. Tencerelerinizi temizlerken tencerelerin cinsi ve malzemesi de önemlidir.

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TENCERENİN DIŞI İÇİN DE ÇÖZÜM VAR

Tencereler yanınca dış kısımlarında da lekeler oluşabilir. Bu lekeleri temizlemek için lekeli yere karbonat dökün, süngere de bir yemek kaşığı karbonat alın ve üzerine yarım limonun suyunu sıkın. Karışım köpürdüğünde lekeleri ovun ve durulayın.

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