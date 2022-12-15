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Fazla ağrı kesici neye zararlı

Uzmanlar çok fazla ağrı kesici kullananın böbreklerinin tehlikede olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:20
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Fazla ağrı kesici neye zarar veriyor

Fazla ağrı kesici neye zararlı
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Böbrek yetersizliğinin dünya genelinde en çok artan ülkelerden birinin Türkiye. Uzmanlar, ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımının böbrek yapısını bozarak böbrek yetersizliğine neden olduğunu söylüyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, diyaliz tedavisi ya da nakil olmazsa hayatını kaybetme riski bulunan hasta sayısının Türkiye'de her geçen gün arttığını açıkladı.

Ağrı kesici ilaçların fazla kullanımı böbrek rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar, ise halkı bilinçsiz ağrı kesici kullanmak konusunda uyarıyor.

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "1990'lı yılların sonunda Türkiye'de son dönem böbrek hastası, yani diyaliz veya nakil olmazsa yaşamayacak durumda olan hastaların sayısı 1 milyonda yaklaşık 300-350 kişiydi. Günümüzde son rakamalar 1 milyonda 1.000 civarında. 20 yıllık dönemde Türkiye'de son dönem böbrek hastalığı, nakil ve diyaliz olmazsa yaşamını sürdüremeyecek hastaların oranı 3 kat artmış oldu." diye konuştu.

Yaşam kalitesini bozan önemli hastalıklar için risk faktörü olan obezitenin böbrek hastalığının gelişiminde önemli bir etken olduğuna değinen Üstündağ, "Kilo fazlalığı tek başına böbreği bozucu bir faktördür. Hareketsiz yaşamın artışı ve işlenmiş hazır gıdalarla beslenmenin artışı obeziteyi beraberinde getiriyor." dedi.
 

"AĞRI KESİCİLER BÖBREĞE ZARAR VERİR"

Prof. Dr. Üstündağ, ağrı kesicilerin birçoğunun da böbreği olumsuz etkilediğini, kadınların daha sık ağrı kesici kullandığına dikkat çekti.

AA'nın haberine göre, ağrı kesicilerin bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde tüketildiğini ve durumun hastalarda böbrek yetersizliğinin gelişmesine neden olduğunu aktaran Üstündağ, şunları söyledi:

"Ağrı kesicilerin pek çoğu böbreğe dokunuyor. Ağrı kesicilerin fazla kullanılması böbrek yapısını bozuyor. Bir insan hayatı boyunca bir kilogram ağrı kesici tüketirse onun böbrekleri muhakkak belli bir derecede bozulur. Eğer 2-3 kilogram ağrı kesici ilaç tüketirse, bu hastalarda son dönem böbrek hastalığı görmek mümkün olur. Bu hastalar yaşama tutunmak için nakil veya diyaliz tedavisi görmek zorunda kalır. Ortalama bir ağrı kesicinin yarım gram olduğunu düşünürsek, günde bir tane kullanıldığında yılda yaklaşık 200 gram kullanılmış oluyor. Kullanmaya devam edildiğinde 5 sene sonra muhakkak böbreğinizi bozmuş oluyorsunuz.”

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