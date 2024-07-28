Feci kazada kız kardeşler öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feci kazada kız kardeşler öldü

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kız kardeş yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin sürücüsü olduğu 06 DF 3723 plakalı otomobil, G.P.'nin kullandığı 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan N.G. ve N.K. yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemeler sonrası kız kardeşlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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