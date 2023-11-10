Fed Başkanından sıkılaşma mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından "emin olmadıklarını", gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

KAYNAK: AA
Fed Başkanından sıkılaşma mesajı

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen 24. Jacques Polak Yıllık Araştırma Konferansı kapsamında "Küresel Ekonomide Para Politikası Zorlukları" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron ve Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Kenneth Rogoff katıldı.

Powell, burada yaptığı konuşmada, ABD'de enflasyonun geçen yıl boyunca düştüğünü ancak yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Söz konusu ilerlemeden memnun olduklarını belirten Powell, ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktardı.

Fed, politikanın yeterinde kısıtlayıcı olduğundan emin değil

Powell, iş gücü arzındaki iyileşmelerin ve talebin kademeli olarak azalmasının piyasayı daha iyi bir dengeye taşımaya devam etmesine rağmen iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin oldukça güçlü olduğuna işaret eden Powell, ancak büyümenin gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini söyledi.

Powell, daha güçlü büyümenin iş gücü piyasasında dengenin yeniden sağlanmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeye zarar verebileceği ve bunun da para politikası tepkisi gerektirebileceği riskine karşı dikkatli olduklarını aktardı.

Fed Başkanı Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşu sağlamaya kararlı. Böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz." dedi.

Dikkatli hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı

Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru devam eden ilerlemenin güvence altında olmadığını bildiklerini belirten Powell, enflasyonun kendilerini birkaç kez ters yönde yanılttığını aktardı.

Powell, "Para politikasını daha da sıkılaştırmak gerekirse bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğiz." diye konuştu.

Birkaç aylık verilerin yanıltma ve aşırı sıkılaştırma risklerini ele almalarına olanak tanıyacak şekilde dikkatli hareket etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Powell, gelen verilerin toplamı ve bunların ekonomik aktivite, enflasyon görünümü ile risk dengesi üzerindeki yansımalarına göre toplantıdan toplantıya kararlar aldıklarını yineledi.

İklim aktivistleri Powell'ı bir kez daha protesto etti

Öte yandan Powell'ın konuşması, aniden sahneye çıkan iklim aktivistleri tarafından bölündü.

Kol kola duran göstericiler, "İklim sistemik bir risk", "Fosil finansmanına son" ve "Powell işini yap" sloganları attı.

Eylem nedeniyle salondan bir süreliğine ayrılan Powell, aktivistlerin güvenlik görevlilerince çıkarılması üzerine salona dönerek konuşmasına devam etti.

Powell'ın ekim ayında da New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşması iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle gecikmişti.

Öne Çıkanlar
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Son Haberler
Bu mantara aman dikkat Sağlık
Bu mantara aman dikkat
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı Spor
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı
Bağırsaklar nasıl temizlenir Sağlık
Bağırsaklar nasıl temizlenir
Bademin az bilinen 5 yararı Şifalı Bitkiler
Bademin az bilinen 5 yararı
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama Dünya
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları Magazin
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları