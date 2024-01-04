Fed tutanakları yayınlandı: Faiz indiriminde yolun sonu

Politika faizini değiştirmeyerek son 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutan ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ilişkin tutanakları yayınlandı.

Tutanaklarda tüm Fed yetkililerinin, enflasyon konusunda geçen yıl yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydedildiğini gözlemlediği belirtildi.

Tutanaklarda, enflasyonun bileşenleri arasındaki ilerlemenin eşit olmadığı, enerji ve temel mal fiyatlarının son zamanlarda düştüğü, ancak temel hizmet fiyatlarının hızla yükseldiği kaydedildi.

Banka yetkililerinin gelecekte politika kararlarına etki edebilecek çeşitli riskleri ele aldığı aktarılan tutanaklarda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı ancak enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin devam ettiği ifade edildi.

FAİZ ARTIŞLARINDA SONA GELİNDİĞİNİN SİNYALİ VERİLDİ

Tutanaklarda, "Politika görünümünü tartışırken yetkililer, politika faizinin bu sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündüler, ancak politikanın seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını belirttiler." ifadeleri yer aldı.

Neredeyse Fed yetkililerinin tamamının 2024 sonuna kadar faiz oranları için daha düşük bir hedef aralığının uygun olacağını öngördüğü de vurgulandı.

Fed'in gelecek toplantısı 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.