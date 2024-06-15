Fed üyesinden enflasyonla mücadele mesajı

Cleveland Fed Bankası Başkanı Loretta Mester, daha yumuşak enflasyonu ifade eden son verileri 'memnuniyet verici' olarak görürken faizleri düşürmeyi düşünmeden önce birkaç ay daha iyi veri görmek istediğini belirtti.

Mester bir televizyon programında, birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmek istediğini enflasyon düştüğünü söyleyerek, kısa vadeli enflasyon beklentileri düşmeye başladığında o zaman ‘Tamam, bu faizleri aşağı çekmek için doğru veri seti diye düşünmeye başlamalıyız dedi.

Mester, on senelik görev süresi sonrasında ay sonunda Cleveland Fed başkanlığı görevinden ayrılacak. Mester'in yerine Goldman Sachs Group Inc. kıdemli yöneticilerinden Beth Hammack Ağustos ayında görevinin başına geçecek.

Fed üyeleri yapılan son toplantıda bu yılki faiz indirimi beklentilerini azaltmış, fakat Fed Başkanı Jerome Powell yeni tahminlerin muhafazakar bir yaklaşımı temsil ettiğini belirterek kapıyı daha fazla faiz indirimi için aralamıştı.