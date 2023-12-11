Federasyonun gücü boksör başkana yetecek mi? Sedat Kaya yazdı

İki yıl öncesiydi.

Almanya’nın Hessen eyaletinde amatör lig maçında FSV Münster takımında oynayan Hayri Güven kendisine kırmızı kart gösteren hakemi yumruklamıştı.

Almanya ayağa kalkmış, futbolcuya ömürboyu men cezası verilmiş, FSV Münster takımı da ligden çekilmişti.

Dönemin Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth “Futbol sahalarında yumruklarını sallayanların bir daha sahaya girmelerine izin verilmemeli. Federasyonun cezasının yanı sıra ceza yasalarına göre de cezalandırılmasını bekliyorum” demişti.

Bu olay üzerine hakemler bir süre maçlara çıkmama kararı almış ve Almanya'da amatör lig ertelenmişti.

Benzer bir olay bu gece ülkemizde yaşandı. Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'i sahanın ortasında yumrukladı.

Olacak iş değil.

Bir kulüp başkanı yüzlerce seyircinin önünde hakemi yumrukladı.

Şimdi merak ediyorum Bizim federasyon ne yapacak?

Almanya'daki gibi radikal kararlar mı alacak, yoksa dostlar alış verişte görsün diye geçiştirmelik bir ceza mı verecek?

Federasyonun gücü iktidar partisinde 2 dönem milletvekilliği yapan Koca'ya yetecek mi?

Sanmıyorum.

Çünkü geçmişte bir benzeri var.

2015 yılında Trabzonspor Gaziantepspor maçında Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakem Çağatay Şahan ve yardımcılarını, soyunma odasında 4 saat rehin tutmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuyla hakemler serbest bırakılmıştı.

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu

İbrahim Hacıosmanoğlu'na sadece 180 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası vermişti.

Benzeri olacağına eminim.

Bir sözüm de hakemlere.

Arkadaşınız görev başında yumruklandı beyler.

Ne düşünüyorsunuz?