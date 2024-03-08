Felç riskini azaltan meyveler

Elma, armut, muz ve karnabahar gibi beyaz etli meyve ve sebzeler:

Hollandalı uzmanlar, bu tür meyve ve sebzelerin felç olma ihtimalini %52 oranında azalttığını buldular.

Günlük olarak 25 gram daha fazla beyaz etli meyve ve sebze yemek:

Uzmanlar, 10 yıl boyunca 20 bin kişiyi takip ettikten sonra, bu şekilde beslenmenin felç riskini %9 oranında düşürdüğünü tespit ettiler.

Elma ve armut:

Araştırmaya katılanların çoğunun bu meyveleri sık sık tükettiği görüldü. Wageningen Üniversitesi’nden Linda Oude Griep, bu meyvelerin çok lifli olduğunu, ancak beyaz etli meyve ve sebzelerin diğer besin değerlerinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, beyaz etli meyve ve sebze yemenin faydalarının, diğer renkli meyve ve sebzeleri ihmal etmek anlamına gelmediğini de vurguladılar. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli beslenme, doymuş yağ ve tuz tüketimini azaltma, düzenli egzersiz yapma ve kan basıncını kontrol etme gibi diğer faktörlerin de felç riskini azaltmada önemli olduğunu belirttiler.