Felçli hastaya yatak getirildi

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki felçli Şadiye Abukan isimli vatandaşın komşusu, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine seslendi.

Komşu, Abukan için otomatik hasta yatağı istedi. Vücudu yara içinde olan Abukan için yapılan çağrıya sessiz kalamayan dernek üyeleri, aldıkları otomatik hasta yatağını hastaya getirdi.

Hasta yatağına kavuşan 69 yaşındaki felçli kadın Abukan, çağrısına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine teşekkürlerini iletti.