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  • Biden yine yaptı yapacağını yeni gafı bakın ne oldu. Felluce nerede Herson nerede biri söylesin

Biden yine yaptı yapacağını yeni gafı bakın ne oldu. Felluce nerede Herson nerede biri söylesin

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Rusya'ya katılan Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce bölgelerini karıştırarak, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:01
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Felluce nerede Herson nerede biri söylesin.Biden yine yaptı yapacağını yeni gafı bakın ne oldu

Biden yine yaptı yapacağını yeni gafı bakın ne oldu. Felluce nerede Herson nerede biri söylesin
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ABD Başkanı yine yaptı yapacağını kalktı Ruslar "Felluce'den çekiliyor" dedi. Biden Ruslar'ın işgal ettiği Herson'la Irak'ın Felluce bölgesini karıştırmış oldu.  ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz açıklanmadığı ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına değindiği sırada yeni bir gafa daha imza attı. Rus birliklerinin Herson'dan çekildiğini söylemek isteyen Biden, bu kez Rusya'nın ilhak ettiği Herson ile Irak'ın Felluce bölgesini karıştırdı. "Ruslar Felluce'den çekiliyor" diyen Biden, yaptığı hatayı fark ederek Herson şehri diyerek kendini düzeltti.

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