Fen lisesinde sayısalcı öğretmen yok! Bakanlığın proje okulunda çılgın proje

Okullarda usulsüz atamalar ve kadrolaşma iddiaları ile sık sık gündeme gelirken, bir tartışma da Ardahan’da bulunan Fen Lisesi'nde yaşandı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarından biri olan Ardahan Fen Lisesi’nin okul idaresinde sayısalcı idarecinin bulunmadığı ortaya çıktı. Yöneticilerin felsefe, edebiyat, İngilizce ve tarih öğretmeni olduğu öğrenilirken yönetmeliğe aykırı atama için “geçici görevlendirme” denildi.

MEB'in proje okullarına ilişkin yönetmeliğinde, fen liselerine müdür olarak atanma şartları arasında “matematik, fizik, kimya veya biyoloji öğretmeni olmak” bulunurken, okulda müdür olarak görev yapan A.H’nin branşı felsefe olduğu görüldü.

Okulda bulunan üç müdür yardımcısının branşlarının; İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih olduğu öğrenildi.

Bu şartlarda bir öğretmen yoksa başka branşlarda atama yapılabiliyor. Ancak söz konusu dört idarecinin de okula “geçici görevlendirme” ile geldiği belirtiliyor.

Ardahan, 2022’de sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamasına göre 80. sırada yer alıyor. Tüm alanlardaki başarı ortalamasında ise 79. sırada.

PROJE OKULU NEDİR?

Bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde okullarını, bölgelerini ya da ülkelerini temsil etmeleri için ve proje geliştirmeleri için kurulan okullardır.