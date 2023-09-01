Fenerbahçe 1. Beşiktaş 3. torbada. UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli oluyor. Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe 1. Beşiktaş 3. torbada. UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda

UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Monaco'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Kura çekimine Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbadan katılacak.

Torbalar şöyle:

1. Torba:
Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba:
Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba:
Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana

4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi saat 15.30'da başlayacak ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

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