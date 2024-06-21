Fenerbahçe 2 takviyeyi duyurdu

Sarunas Jasikevicius yönetiminde ligde sezonu şampiyon olarak tamamlayan, EuroLeague'de de dördüncü olan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon yapılandırması devam ediyor.

Sarı-Lacivertli ekip teknik ekibe 2 ismi dahil etti. Ertuğrul Erdoğan ve David Garcia, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başarısı için mücadele edecek.

ERTUĞRUL ERDOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Erdoğan, 18 Ekim 1968 doğumlu. Fenerbahçe basketbol takımının farklı kademelerinde 2000 ile 2013 yılları arasında görev alan Erdoğan, takıma önemli başarılar kazandırmıştır. Özellikle 2010 yılında, dönemin başantrenörü Bogdan Tanjevic’in sağlık sorunları nedeniyle sezonun geri kalanında başantrenör olarak görev yapmış ve Fenerbahçe’nin Anadolu Efes’i yenerek şampiyon olmasında kilit rol oynamıştır. Milli Takım’da da çeşitli görevler üstlenen Erdoğan, kariyerine Mülkiye, PTT, Galatasaray, Iowa State, Oyak Renault, Türk Telekom, İstanbul BB, Slask Wroclaw ve Runa BC gibi takımlarda yardımcı antrenör ve başantrenör olarak devam etmiştir. Son olarak, Polonya’nın Slask Wroclaw ve Rusya’nın Runa BC takımlarında başantrenör olarak görev yapmıştır.

DAVID GARCIA KİMDİR?

22 Haziran 1982 doğumlu İspanyol antrenör David Garcia Cabrera, basketbol dünyasında geniş bir tecrübeye sahip. 2010-11 sezonundan 2023 yazına kadar Barcelona basketbol takımında görev yapan Cabrera, Sarunas Jasikevicius, Georgios Bartzokas, Sito Alonso ve Svetislav Pesic gibi önemli antrenörlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Cabrera, en son Baskonia basketbol takımının teknik ekibinde yer almıştır.