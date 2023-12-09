Fenerbahçe 3-0 kazandı liderliğe yükseldi

Sarı-Lacivertli ekip bu sonuçla 11. galibiyetine imza attı ve liderliğe yükseldi.
Magdalena Stysiak 23 sayıyla maçın skoreri olurken, Arina Fedorovtseva 17, Aslı Kalaç da 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı.
Türk Hava Yolları: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Alecrim, Derya Güç)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin)
Setler: 16-25, 21-25, 25-22, 20-25
Süre: 105 dakika (24, 25, 29, 27)