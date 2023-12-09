Derbinin kırılma anını Fatih Saboviç açıkladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe için zamanlama olarak çok kritik bir derbiye ev sahipliği yapıyordu Dolmabahçe… Hava alabildiğine soğuktu ancak buna rağmen hem siyah beyazlılar hem de sarı lacivertli taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurmuştu.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf, Osayi’nin kanadından bir akın geliştiren Beşiktaş oldu. Ancak Fenerbahçe 8. dakikada hemen rakibine karşılık verdi ve gol, “Geliyorum” dedi. Dzeko’nun vuruşu az farkla yandan auta gitti.

TADIC & DZEKO A.Ş. YİNE İŞ BAŞINDA…

Dakikalar 10’u gösterirken; Tadic ve Dzeko iş birliği Sivasspor maçında kaldığı yerden devam etti. Tadic’in ceza alanında kör noktaya kaçıp kendini unutturması, Ferdi’nin hemen onu görmesi; ama en çok da Edin’in top Tadić’e gelince yaptığı altı pas koşusu takımın yüksek iletişim düzeyinin ispatı gibiydi ve Fenerbahçe deplasmanda erkenden öne geçti: 0-1.

İlk 15 dakika itibariyle konuk takım kusursuzdu. Ferdi ve Osayi gerek savunma gerekse hücumda sürekli tetikte ve aktifti.

UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR!

Ancak iki kanat beki hariç sürekli aktif bir mantalitede olamayan oyuncular vardı. İlk 20 dakika itibariyle dökülen Crespo, 21’de geride topu Cenk’e kaptıran ve anlık düşüş yaşayan Djiku ile penaltıya sebebiyet veren Samet…

Topun başına gelen Oxlade Chamberlain, meşin yuvarlağı Livakovic’in bildiği köşeye yolladı ama ağları buldu: 1-1. Samet Akaydin ile olmayacağı artık çok net bir gösterge… Ancak maç temposu olmayan Djiku’nun penaltıdan önce topu kaptırması ayrı bir konuydu.

İRFAN CAN DİREĞE TAKILDI

Derbide geride kalan yarım saatin ardından mücadele orta alan savaşına dönüştü. Fenerbahçe rakip kaleye yüklenmeye devam etti ve İrfan Can direğe takıldı.

Devre sonuna doğru Gedson sakatlandı ve Beşiktaş orta sahasının düşüp düşmeyeceği önemli bir konu olmaya başladı.

MERKEZ KUVVETİ DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Beraberlikle sonuçlanan ilk 45 sonrası Ferdi, Fred, Tadic üçlüsü üzerinden ve genel olarak soldan gelen Fenerbahçe; Gedson orta alandan gittikten sonra; ikinci devre merkezden de yüklenme şansına kavuştu.

İkinci devre doğru yönlendirilirse Szymanski’nin merkezden de etkili olabileceği ihtimali ortaya çıktı. Soyunma odası dönüşü bu ihtimal gerçeğe de döndü.

SZYMANSKI FARK YARATTI

Ceza sahası içine çok daha fazla girmeye başlayan Kanarya, rakibini merkezden zorladı. Kronometreler 60’ı gösterirken merkezden daha çok ceza sahasına girme, rakip kaleye daha çok yaklaşma fırsatı bulan Szymanski’nin hareket hızına yetişemeyen Beşiktaş savunması Polonyalı oyuncuyu indirdi ve penaltı geldi.

Topun başına gelen Tadic, rahat bir vuruşla ağları havalandırıp skoru 2-1’e getirdi.

ARADAKİ FARK İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI

70 dakika itibariyle Beşiktaş rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşurken, Fenerbahçe rakip ceza sahasında 29 kez topla buluşmuştu.

Toplam 13 şut çeken Fenerbahçe 4 isabet sağlamış, Beşiktaş için aynı rakamlar 4 şut ve 1 isabette kalmıştı… Ve Kartal bu isabeti penaltı atışıyla bulabilmişti. Geriye kalan sürede Beşiktaş tribünleri maçtan koptu. Fenerbahçe deplasman seyircisinin sesi statta güçlü şekilde duyulmaya başlandı.

YA VAR OLMASAYDI!

Derbide hakemlerin skandal yönetimi karşılaşmaya en çok damga vuran konu oldu. Szymanski’nin penaltı pozisyonundan sonra; 77. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazanırken; hakem Tayfur Bingöl’e son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart verdi. Ancak Tayfur net şekilde son adam değildi.

Hakem ancak VAR kararıyla bu kartı iptal edebildi ve bir skandalın kıyısından dönüldü.

VAR KARARI İLE BİR PENALTI DAHA!

Maçın bitimine 11 dakika ilave edilirken VAR ile bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe’de Tadic’in şutunu Mert Günok kurtardı. Dönen topu Fred tamamlamak istedi ancak Mert bir kez daha gole izin vermedi.

90 + 1’de maç âdeta yeniden başladı! Beşiktaş tribünü canlandı ve Fenerbahçe üzerine uzun toplarla yüklenmeye başladı siyah beyazlılar…

İŞTE SZYMANSKI, İŞTE MERKEZ…

Gedson’un sakatlanıp çıkmasıyla hendek gibi açılan merkez alandan Szymanski, 90+5’te harika bir vuruş yaparak ağları havalandırdı.

Çok bariz gözüken bu boşluğa önlem alamayan siyah beyazlılar; sonunda cezayı ve faturayı kestirdi. Skor 3-1 oldu ancak maç sabaha kadar oynansa, Fenerbahçe karşısında Kartal’ın penaltı hariç gol bulamayacak oluşu gibi bir gerçek önümüzde duruyordu… Fenerbahçe, şehrin Anadolu yakasına mutlu ve 3 puanı 3 golle alarak döndü.