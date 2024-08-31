Fenerbahçe Amrabat'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı.

Kanarya, Faslı futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.''

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Amrabat, geçen sezonu Manchester United'da kiralık olara geçirdi.

28 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile 1 İngiltere Kupası kazandı.

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