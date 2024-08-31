Fenerbahçe Amrabat'ı resmen duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Amrabat'ı resmen duyurdu

Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı.

Kanarya, Faslı futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.''

sofyan-amrabat-fenerbahce-2024-2025-1725039008-146745.jpgPiyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Amrabat, geçen sezonu Manchester United'da kiralık olara geçirdi.

28 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile 1 İngiltere Kupası kazandı.

Mourinho'dan flaş Amrabat sözleri: Transferle ilgili bilgi vermedilerMourinho'dan flaş Amrabat sözleri: Transferle ilgili bilgi vermediler

Mourinho Amrabat sorusuna verdiği yanıtla şaşırttıMourinho Amrabat sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı

Son Haberler
Papatyalar hakkında 25 ilginç gerçek
Papatyalar hakkında 25 ilginç gerçek
Tarhanaya lezzet katan tüyo. 1 kaşık eklenmesi gereken baharatmış
Tarhanaya lezzet katan tüyo. 1 kaşık eklenmesi gereken baharatmış
Milli sporculardan Paralimpik Oyunları'nda 4 madalya
Milli sporculardan Paralimpik Oyunları'nda 4 madalya
Oltu - Artvin karayolu yolu kapandı
Oltu - Artvin karayolu yolu kapandı
Dağdan düştü evi bu hale getirdi. Tonlarca ağırlıkta
Dağdan düştü evi bu hale getirdi. Tonlarca ağırlıkta