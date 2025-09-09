Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe sonrası bir süre takım çalıştırmayacağı iddia edilen Jose Mourinho, Premier Lig'e geri dönebilir. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz ekip teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Jose Mourinho'ya, Ada kapısı yeniden açıldı. Nottingham'ın teknik direktör adayları arasında Jose Mourinho'nun da olduğu öne sürüldü.

JOSE MOURINHO NOTTINGHAM İLE YENİDEN PREMIER LİG'E DÖNECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Ada ekibinin, bir diğer adayının ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

Çıkan haberlerin ayrıntılarda, koltuk için favori olan teknik adamın ise Jose Mourinho olduğu belirtildi.

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 62 resmi maça çıkmıştı. Dünyaca ünlü teknik adam, bu mücadelelerde 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayarak maç başına 2.02 puan ortalaması yakalamıştı.

