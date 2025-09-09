Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni teknik direktör belli oldu: Takımın efsane kaptanı yardımcısı olacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük oranda belli oldu. İlk olarak, İsmail Kartal ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'de bu fikir değişti ve Domenico Tedesco ile imza atılmasına karar verildi.

DEVİN ÖZEK'İN AÇIKLAMALARI SONRASI FENERBAHÇE MUTLU SONA YALAŞTI



Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." sözleri sonrasında Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Fenerbahçe açıkladı! Yıldız oyuncu resmen takımdan ayrıldı

Galatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ekibine Türk yardımcı antrenör düşünülüyor. Sarı-lacivertlilerin, bu görev için ilk adayının kulübün efsane oyuncularından ve kaptanlarından olan Gökhan Gönül olduğu kaydedildi.

NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Fenerbahçe'de kriz çıktı!

Galatasaray'da Osimhen için kader günü!