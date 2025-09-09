Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni teknik direktör belli oldu: Takımın efsane kaptanı yardımcısı olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teknik direkörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mutlu sona yaklaşıldı. Süper Lig devinin, Domenico Tedesco ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedilirken, Belçikalı teknik adamın yardımcısı olarak düşünülen isim de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük oranda belli oldu. İlk olarak, İsmail Kartal ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'de bu fikir değişti ve Domenico Tedesco ile imza atılmasına karar verildi.

DEVİN ÖZEK'İN AÇIKLAMALARI SONRASI FENERBAHÇE MUTLU SONA YALAŞTI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." sözleri sonrasında Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ekibine Türk yardımcı antrenör düşünülüyor. Sarı-lacivertlilerin, bu görev için ilk adayının kulübün efsane oyuncularından ve kaptanlarından olan Gökhan Gönül olduğu kaydedildi.

