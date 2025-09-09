Fenerbahçe açıkladı! Yıldız oyuncu resmen takımdan ayrıldı

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli savunma oyuncusunun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Süper Lig devi yaptığı açıklamada, transferin mali detayları ile ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi.

İşte yapılan o açıklama;

"Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."

31 yaşındaki Ganalı geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 maçta görev alırken takımına 1 gol de katkı sağladı.

