Galatasaray'dan taraftarları kahreden açıklama! Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti

Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın, Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmış ve 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı.



Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen'in Frankfurt maçına yetişmesi bekleniyor.

İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama;



"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."

