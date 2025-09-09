Galatasaray'dan taraftarları kahreden açıklama! Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan taraftarları kahreden açıklama! Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti

Galatasaray, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun ayak bilek bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın, Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmış ve 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen'in Frankfurt maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni teknik direktör belli oldu: Takımın efsane kaptanı yardımcısı olacakFenerbahçe'de mutlu son! Yeni teknik direktör belli oldu: Takımın efsane kaptanı yardımcısı olacak

victor-osimhen-galatasaray-2024-2025-1726470561-148061.jpg

Galatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştıGalatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştı

İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama;

"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."

Galatasaray'da Osimhen için kader günü!Galatasaray'da Osimhen için kader günü!

NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Fenerbahçe açıkladı! Yıldız oyuncu resmen takımdan ayrıldıFenerbahçe açıkladı! Yıldız oyuncu resmen takımdan ayrıldı

Son Haberler
Alzheimer'a karşı kahve! Bilim dünyası ne diyor
Alzheimer'a karşı kahve! Bilim dünyası ne diyor
50’sinde 30 gibi görünmenin bilimsel sırları
50’sinde 30 gibi görünmenin bilimsel sırları
Göztepe'den Ada'ya transfer harekatı! Genç forvet için iki teklif sunuldu
Göztepe'den Ada'ya transfer harekatı! Genç forvet için iki teklif sunuldu
İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'tan isteği şaşırttı!
İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'tan isteği şaşırttı!
Romantik aşık eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu!
Romantik aşık eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu!