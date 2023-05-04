Fenerbahçe Arkas'ı devirdi avantajı kaptı

Voleybol Efeler Ligi üçüncülük maçında evinde Arkas Spor'u konuk eden Fenerbahçe HDI Sigorta rakibini 3-1'le geçti.

Fenerbahçe Arkas'ı devirdi avantajı kaptı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun üçüncülük maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, üçüncülük mücadelesinde 1-0 öne geçti. Taraflar arasındaki ikinci maç, 7 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım sezonu 3. tamamlayacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Deneri, Selçuk Görmen
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Meljenac, Halil İbrahim Kurt, Peric, İzzet Ünver)
Arkas Spor: Enis Ay, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Perez, Ulaş Kıyak)
Setler: 27-25, 25-20, 18-25, 25-20
Süre: 98 dakika (27, 23, 24, 24)(AA)

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