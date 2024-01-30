Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Osmancan Erok
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
Bonucci, Krunic ve son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekipte artık ayrılıklar başladı.
Crespo, Rayo Vallecano'ya gitmeye hazırlanırken, ayrılığı resmi olarak ilk açıklanan isim Bartuğ Elmaz oldu.
20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sivasspor'a kiralandığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."
Bartuğ Elmaz bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı, 140 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.

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