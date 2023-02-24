İşte Türk takımlarımızın Avrupa'daki rakipleri

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor ise Konferans Ligi'nde tur için mücadele edecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.
Peki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri hangi takımlar?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri:
Bayer Leverkusen
Union Berlin
Sporting Lizbon
Juventus
Roma
Sevilla
Manchester United
Rennes / Shakhtar (Oynanıyor)
Başakşehir ve Sivasspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri:
Anderlecht
Lazio
Fiorentina
AEK Larnaca
FC Sheriff
Basel
Lech Poznan
Gent / Karabağ