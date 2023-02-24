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İşte Türk takımlarımızın Avrupa'daki rakipleri

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 01:34
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Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor kimlerle eşleşecek

İşte Türk takımlarımızın Avrupa'daki rakipleri
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor ise Konferans Ligi'nde tur için mücadele edecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Peki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri:

Bayer Leverkusen

Union Berlin

Sporting Lizbon

Juventus

Roma

Sevilla

Manchester United

Rennes / Shakhtar (Oynanıyor)

Başakşehir ve Sivasspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri:

Anderlecht

Lazio

Fiorentina

AEK Larnaca

FC Sheriff

Basel

Lech Poznan

Gent / Karabağ


 

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