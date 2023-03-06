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Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde zorlu görev

FIFA kokartlı Hakemimiz Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmalarından Benfica - Club Brugge maçında düdük çalacak.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:54
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Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde zorlu görev
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FIFA kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Sport Lisboa Benfica Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Belçika'da Club Brugge'nin sahasında oynanan ilk mücadeleyi Benfica 2-0 kazanmasını bilmişti. 

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