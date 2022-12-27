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Erol Bilecik'ten flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 23:30
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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten flaş Galatasaray açıklaması

Erol Bilecik'ten flaş Galatasaray açıklaması
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Hatayspor maçı sonrası konuşan Erol Bilecik, "Hocamız kart konusunda önemli bir özet geçti. Futbolcuların üzerinde sarı lacivert forma olduğu zaman kırmızı kart kolay çıkıyor dedi. Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum. 10 kişi kalmaktan biz de yorulduk. Hak etmediğimiz anlar oldu" dedi.

8 Ocak Pazar günü konuk edecekleri Galatasaray maçı için ise Erol Bilecek, "Derbiler her zaman heyecan vericidir. Galatasaray derbisi için keyifli heyecanımız var ama endişemiz yok. Galatasaray'ı çok büyük memnuniyetle misafir edeceğiz, Hak ettiğimize inandığım galibiyetle uğurlamış oluruz diye düşünüyorum" şeklinde iddialı konuştu. 

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