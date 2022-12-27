Erol Bilecik'ten flaş Galatasaray açıklaması

Hatayspor maçı sonrası konuşan Erol Bilecik, "Hocamız kart konusunda önemli bir özet geçti. Futbolcuların üzerinde sarı lacivert forma olduğu zaman kırmızı kart kolay çıkıyor dedi. Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum. 10 kişi kalmaktan biz de yorulduk. Hak etmediğimiz anlar oldu" dedi.

8 Ocak Pazar günü konuk edecekleri Galatasaray maçı için ise Erol Bilecek, "Derbiler her zaman heyecan vericidir. Galatasaray derbisi için keyifli heyecanımız var ama endişemiz yok. Galatasaray'ı çok büyük memnuniyetle misafir edeceğiz, Hak ettiğimize inandığım galibiyetle uğurlamış oluruz diye düşünüyorum" şeklinde iddialı konuştu.