Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır'ın İzmir takımı oyuncusu Bokele'ye 42. dakikada ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart tartışmalara neden oldu.

Göztepe, İstanbul ekibinin Nijeryalı yıldız oyuncusu Osimhen'in maçta yaşanan pozisyonlarını sosyal medyada paylaşarak hakemlere ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı seçildikten sonra hakemler ve Galatasaray hakkında sivri açıklamalar yapmayan Sadettin Saran da Galatasaray-Göztepe maçında verilen kararlara isyan etti.

SARAN: BİZ HAK YEMEYİZ

Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği’nde konuşan Saran, "Bugün maçta olanları maalesef bütün Türkiye izledi, gördü. Benim en gurur duyduğum şeylerden bir tanesi bizim hiçbir futbolcumuzun bir dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız, kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Biz yenilir yeniliriz ama hak yemeyiz" ifadelerini kullandı.