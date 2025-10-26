Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından İzmir ekibi, Osimhen olduğu iki pozisyondaki kararlar nedeniyle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bir pozisyonda Arda Okan Kurtulan, Osimhen'le girdiği ikili mücadelede yer kaldı ve hakem Oğuzhan Çakır devam kararı verdi.

Yaklaşık 10 dakika sonra, 42. dakikada Osimhen ve Malcom Bokele arasındaki benzer bir ikili mücadelede hakem Oğuzhan Çakır, Bokele'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

Pozisyonların videosunu paylaşan Göztepe, Osimhen'in Bokele'ye faul yaptığı belirterek "HER SENE AYNI FİLM!" ifadelerini kullandı. Bir diğer paylaşımda ise "Tek kelimeyle biçildik!" denildi.