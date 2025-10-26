Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi RAMS Park'ta 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda 43. golünü attı ve Okan Buruk ile Umut Bulut'un gol sayısını yakaladı.

Maçın ardından AA'ya açıklamalarda bulunan Osimhen, "Bu benim için çok güzel bir şey. Okan Buruk, oyuncu olarak çok büyük bir efsane. Şimdi de teknik direktör olarak güzel işler yapıyor. Onun gibi biriyle çalışmak, gerçekten çok büyük bir fırsat. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Saha içinde ve dışında bize çok saygılı. Oyuncularını nasıl motive edeceğini biliyor. Her oyuncu, en iyisini vermek için çabalıyor. Bu durum da takımın devamını getirebilmesi için çok önemli" diye konuştu.

Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz" dedi.

Malcom Bokele'nin gördüğü kırmızı kart hakkında ise Sky Spor'a konuşan Osimhen, "Ben böyle şeyler hakkında konuşan biri değilim çünkü bir darbe aldım ve sonra ben faul yaptım. Bu iyi değildi ve hemen özür diledim. Ama Bokele bana vurduğunu doğrulayabilir. Tıpkı Liverpool maçındaki penaltı gibi. Barış'ın yüzüne vurdu, fauldü. Bu yüzden rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil. Maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin pozisyonu izlettiği Osimhen, "Hakemin kararıyla ilgili net bir şey söyleyemem ama net bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart" karşılığını verdi.