Fenerbahçe Beko tarih yazmak istiyor

Fatih Saboviç- YENİÇAĞ

Fenerbahçe camiasını, THY EuroLeague play-off'undaki Olympiakos serisinin heyecanı sardı. Büyük bir mücadele örneği göstererek seriyi 2-2'ye getiren sarı lacivertliler, Yunanistan'da rüştünü ispat etmeye gidecek.

Sezon başında göreve baş antrenör Dimitris Itoudis'i getiren ve 2022-2023 sezonuna muhteşem bir giriş yapan Fenerbahçe Beko, ilerleyen süreçlerde zorlanarak aşağılara inmişti.

Sezonu 8. sırada tamamlayan sarı lacivertliler, normal sezon lideri Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşerek yoluna devam etmeyi bildi.

Yunanistan'daki ilk karşılaşmayı kaybedip ikinciyi kazanan, İstanbul'da ilk randevuda yenilmesine rağmen ikinci mücadelede yine zafere uzanan Kanarya, seriyi 2-2'ye getirdi ve 5. maça uzatmayı bildi.

İLKLERİ BAŞARMAK İSTİYORLAR

9 Mayıs Salı akşamı Pire'de Olympiakos'a konuk olacak sarı lacivertliler, tarih yazmaya gidecek. EuroLeague tarihinde 8. sıradan play-off'a girerek Final Four yapabilen herhangi bir takım yok...

Tarihte yine, 5 maçlık play-off serisinin 5. karşılaşmasını deplasmanda kazanabilen bir ekip bulunmuyor. Öte yandan Yunan koç Dimitris Itoudis'in baş antrenörlük kariyerinde hiç EuroLeague play-off serisi kaybetmemiş olması da dikkat çekiyor.

Özetle Fenerbahçe, yine ilkleri başarmak ve Türk spor tarihine altın harflerle geçmek için elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacak. Bakalım temsilcimiz, Avrupa serüvenine Yunan ekibini yıkarak devam edebilecek mi?