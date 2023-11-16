Fenerbahçe Beşiktaş'ı 18 farkla yendi

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 80-62 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 10 maçını da kazandı. Siyah-beyazlılar ise 9. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.

Müsabakada Fenerbahçe'nin 80 sayının 65'ini Meesseman, Anderson ve Howard'tan geldi. Meesseman 24 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansıyla öne çıktı. Anderson, 22 sayı, altışar ribaunt ve top çalma ve 4 asistle galibiyette başrolü oynayan isimlerden oldu. Howard ise 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Beşiktaş'ta 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Nogic maçın en skorer oyuncusu oldu. Nogic'in yanı sıra Li'nin 15 sayı ve 11 ribauntluk performansı yeterli olmadı.



Salon: BJK Emlakjet



Hakemler: Özlem Yalman, Seda Esen, Uğur Yüksel



Beşiktaş: Lazic 3, Evans 5, Elif Bayram 6, Nogic 27, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 6



Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 4, Howard 19, Alperi Onar 8, Meesseman 24, Anderson 22, Selin Rachel Gül 1, Merve Aydın 2, Laksa



1. Periyot: 20-21



Devre: 34-50



3. Periyot: 55-65