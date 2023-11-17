300 bin Euro'luk futbolcuya 8 milyon Euro ödendi. Beşiktaş'taki skandal canlı yayında ortaya çıktı

2019 yılında Beşiktaş'ın Villarreal'den transfer ettiği Victor Ruiz, pandemi döneminde Siyah - Beyazlı kulüple problem aşamıştı. Parasının ödenmediği yönünde iddialarda bulunan futbolcu soluğu FIFA'da almıştı. Şikayetinde haklı bulunan ve 2020 ağustosunda Real Betis'in yolunu bedelsiz olarak tutan Ruiz ile ilgili ortaya çıkan gerçek "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Spor muhabiri Hakan Gündoğar, YouTube canlı yayınında Victor Ruiz'e 300 bin Euro ödeme yapılması gerekirken bu rakamın ödenmediğini söyledi. Ruiz'in sonrasında FIFA'ya gittiğini belirten Gündoğar, Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk bir maliyete girdiğini aktardı.

İŞTE GÜNDOĞAR’IN SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN GÖZLERİ

Pandemi döneminde bir tane futbolcu vardı. Bugün bana belgesi geldi. Victor Ruiz, 300 bin Euro ödenseydi, sorunsuz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılacaktı. Adam UEFA ve CAS'a gidiyor. Adama kaç para ödemiş Beşiktaş biliyor musun? 8 milyon Euro."

ŞİMDİ 2. LİGDE FORMA GİYİYOR

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Victor Ruiz geçtiğimiz ay, İspanya 2. Ligi temsilcisi Espanyol'a transfer oldu. Ruiz, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Real Betis'te forma giyen İspanyol stoper, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boştaydı.

Espanyol'un altyapısından yetişen 34 yaşındaki futbolcu, 12 yıl aranın ardından eski takımına dönmüş oldu.

Victor Ruiz, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giymiş ve 26 maça çıkmıştı.