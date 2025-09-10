Fenerbahçe bu kez Beşiktaş'a 'hayır' dedi

Teknik direktörlüğü Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe'den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe'de forma giyen fakat istediği süreleri bulamayan Cengiz Ünder'i kiralık olarak transfer etmişti. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ünder'in ardından Beşiktaş'ın bu kez İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı iddia edildi.

Gazeteci Reşat Can Özbudak, Yüksek için bir Süper Lig kulübünün 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu fakat Fenerbahçe'nin teklifi reddettiğini belirtti. Bu kulübün Beşiktaş olduğu öne sürüldü.

Beinsports'tan Onur Çubukçu'nun haberinde de yönetimin İsmail Yüksek'i kadroda tutma kararı aldığı belirtildi.

Edson Alvarez’in sezon içerisinde 3 kulvarda rotasyonda olacak olması ve gereken durumlarda stoperde görev yapma ihtimali de var. Bu nedenle İsmail Yüksek'in ilk 11'de sık sık fırsat bulması bekleniyor.

